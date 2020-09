Drinkwaterbedrijf Dunea is bij Brakel alert op sporen van resten granuliet in Maaswater

Spaarbekkens

Ook Evides, dat in de Biesbosch Maaswater verzamelt in spaarbekkens om er drinkwater van te maken, gaat controleren of de granulietstort de waterkwaliteit aantast. Dunea maakt zich overigens niet direct zorgen. ,,Vanaf Over de Maas doet het water er heel lang over voordat het bij ons innamepunt is. Ook is ons zuiveringsproces heel lang”, aldus een woordvoerster op Waterforum.nl. Volgens haar is de kans groot dat de stof al is afgebroken.