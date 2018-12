Dronken bestuurder kiest kortste weg op rotonde in Maasdriel

Tandpasta­die­ven slaan ook in Zaltbommel toe, met hulp van diepvries­tas­sen

7 december ZALTBOMMEL - Bendes stelen in het hele land op grote schaal tandpasta, tandenborstels en scheermesjes. Ook in Zaltbommel was het raak, blijkt uit een opsporingsbericht van de politie.