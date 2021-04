Drugslabs rukken op; Gemeenten Bommelerwaard stimuleren Meld Misdaad Anoniem

DRUGSKAART BOMMELERWAARDARNHEM/BRUCHEM/KERKDRIEL – Het was aan een melding via Meld Misdaad Anoniem te danken dat de politie in januari een drugslab aan de Dorpsstraat in Bruchem kon oprollen. Zo zien de burgemeesters van Zaltbommel en Maasdriel het graag, zeggen ze bij de start van de campagne om ‘M’ meer bekendheid te geven.

,,Drugslabs vormen een groot gevaar voor de omgeving", benadrukt burgemeester Henny van Kooten nog maar eens voor degenen die dat nog niet zouden weten. ,,En wij hebben in de Bommelerwaard een groot buitengebied met veel schuren waar criminelen oog voor hebben. Mocht iemand zo'n schuur willen verhuren, weet dan aan wie je verhuurt. Het is aanlokkelijk voor agrariërs die het lastig hebben. Er is veel geld mee gemoeid, maar als je eenmaal in het circuit belandt, kom je er nooit meer uit.”

Meer synthetische harddrugs

Van Kooten en zijn Zaltbommelse collega Pieter van Maaren constateren in de regio een verschuiving van illegale hennepteelt naar de productie van synthetische harddrugs, zoals xtc en het zeer verslavende crystal meth. ,,Dat zie je landelijk, maar zeker in Brabant", zegt Van Kooten. ,,En dat loopt over naar het zuiden van Gelderland.” Landelijk nam het aantal opgerolde drugslabs in 2020 met 20 procent toe.

Met die ontwikkeling neemt ook het potentiële geweld door de criminelen toe. De belangen zijn met synthetische drugs nog groter dan bij wietteelt. Niet zelden worden verhuurders zwaar onder druk gezet om niet prijs te geven wat er in hun schuren, stallen of loodsen gebeurt. ,,Het is begrijpelijk dat mensen erg terughoudend worden. Daarom willen we wijzen op M. Die meldingen zijn echt anoniem. Zelfs ik krijg niet te horen van wie een tip komt. Tegelijkertijd moeten we hard optreden tegen drugscriminelen. Nog steeds sluit ik panden voor drie maanden of een jaar."

De Maasdrielse burgemeester denkt dat de fout van het Openbaar Ministerie in de zaak De Groot niet van invloed is op de bereidheid om anoniem te melden. Adressen van medewerkers van het bedrijf in Hedel, waar gesmokkelde cocaïne was onderschept, belandden door de fout in verkeerde handen. Het gevolg was een golf van bedreigingen en geweld. ,,De zaak De Groot is uniek. Als die van invloed zou zijn geweest, dan hadden we geen toename van meldingen via M gezien.”

Verdachte blijft in cel

Het onderzoek naar het xtc-lab dat de politie in januari in een Bruchemse schuur vond, is nog in volle gang. Een 63-jarige vrouw uit Bruchem, eigenaar van het pand en verdacht van betrokkenheid bij het drugslab, blijft vooralsnog in de cel.

De politie vond bij de inval op 11 januari 20.000 xtc-pillen, amfetamine, hennep en een machine om pillen mee te draaien. De 63-jarige wordt onder meer verdacht van betrokkenheid bij de productie van 150.000 xtc-pillen in de periode van 1 tot 11 januari. Het onderzoek naar het drugslab is omvangrijk, zo liet de officier van justitie weten op de tussentijdse zitting van de rechtbank in Arnhem. Er zijn meer verdachten in beeld, maar die zijn nog niet aangehouden. En er moet nog heel veel beeldmateriaal worden bekeken en dna-onderzoek worden gedaan.

Te koop

De advocaat van de 63-jarige verdachte pleitte voor schorsing van de voorlopige hechtenis, zodat de vrouw de zaken rond haar b&b’s zelf kan regelen. Er zou dan wel een contactverbod met medeverdachten moeten komen. Het pand aan de Dorpsstraat staat inmiddels te koop.

De officier van justitie verzette zich niet tegen het verzoek. Maar de rechtbank had te weinig informatie om goede voorwaarden te kunnen stellen aan een voorlopige vrijlating en wees het verzoek af.

