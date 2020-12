Drukke nacht voor de brandweer: meerdere autobanden in verschillende dorpen in brand gestoken

Opmerkelij­ke verbazing bij Waarden­burgs raadslid: ‘Waarom is er zoveel politie in het dorp?’

17 december WAARDENBURG - Er is deze maand verbazingwekkend veel politie op de been in Waardenburg. ,,De rest van het jaar moet je vaak een half uur wachten, als je de politie belt, maar nu zien we soms zes tot tien politieauto’s tegelijk opduiken in Waardenburg.”