Drukte in de lucht door grote oefening met legerheli's

Alle jeugd voor avondklok laten sporten wordt krap en toch proberen clubs de puzzel te leggen

21 januari DEN BOSCH/SCHIJNDEL/ZALTBOMMEL - Van een heel naar een half veld, of nóg kleiner. Trainingen skippen, spreiden over meer dagen of schuiven met tijden. Het is even puzzelen voor de sportclubs om de jeugd ook met een avondklok aan het sporten te houden.