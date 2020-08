Druktemeter voor dagje uit in Gelderland werkt nog niet voor alle publiekstrekkers in Rivierenland

Radbraken en in een vat de Waal in; de schepen­bank Zaltbommel strafte keihard

10 augustus ZALTBOMMEL/TIEL - Jenneken Hendricx uit Zaltbommel had al niet zo’n beste reputatie. Haar bijnaam was niet voor niets de Doodskist. In 1641 moet ze in het stadhuis voor de rechtbank verschijnen. Er hing haar nogal wat boven het hoofd, blijkt uit de stukken over het proces. Het Regionaal Archief Rivierenland biedt een inkijkje in drie eeuwen criminaliteit in de Bommelerwaard. En in de gruwelijke straffen die daar tegenover stonden.