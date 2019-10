Duizenden euro's schuld geïnd bij grootscheepse controle bij Velddriel

Toch forse straf voor eigenaar van pand in Zaltbommel waar smerig drugslab zat

17 oktober DEN BOSCH/ZALTBOMMEL Een opvallende veroordeling: 21 maanden cel voor de man uit Rossum die eigenaar was van het pand aan de Veilingweg in Zaltbommel waar in april 2018 een groot en smerig drugslab werd ontdekt. In september had de officier van justitie nog een voorwaardelijke straf plus voorarrest geëist tegen de 56-jarige man.