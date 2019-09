Dunkin’ Donuts opent eind deze maand vestiging langs de A2 bij De Lucht ©

Gemeenten Bommeler­waard gaan samen sporten stimuleren

11:11 KERKDRIEL - Sportverenigingen, scholen, dorpsraden, ondernemers en andere organisaties in de Bommelerwaard kunnen op woensdag 18 september in De Kreek in Kerkdriel een avond meepraten over een regionaal sport- en beweegakkoord. Dat akkoord moet inwoners van het gebied stimuleren om meer te gaan sporten.