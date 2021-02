Dwangsom is geen boete, maar een stok achter de deur voor huisvesters arbeidsmigranten

HRC’14 balt in 2023 op nieuw complex; ‘Er staat iets moois op stapel’

4 februari De leden van HRC’14 kunnen in 2023 voetballen op hun nieuwe gezamenlijke complex, precies tussen Rossum en Hurwenen in. Over twee maanden, in april, kan de aanleg van start gaan. ,,Het is een lange voorbereidingsperiode geweest, maar er staat nu iets moois op stapel", zegt voorzitter Anton van Doorn opgelucht.