Eén beleid voor beheer van 31 begraafplaatsen

Eis: levenslang voor drie verdachten wegens rol bij liquida­ties onderwe­reld, onder meer in Kerkdriel

27 mei SCHIPHOL/KERKDRIEL - Justitie eist levenslang voor Omar Lkhorf (28), Hicham M. (25) en Mohamed H. (29) voor hun rol bij de liquidaties van criminelen Eaneas Lomp in Krommenie en Chahid Yakhlaf in Kerkdriel in 2015 plus drie pogingen tot moord.