Een eeuw van vallen en opstaan voor De Volharding uit Kerkwijk

Dierenbe­scher­ming heeft aangifte gedaan tegen paarden­markt Hedel

8 november HEDEL - De al aangekondigde aangifte van de Dierenbescherming tegen de paardenmarkt in Hedel is er inderdaad gekomen. Piko Fieggen van de dierenrechtorganisatie meldt dat de (dieren)politie in Rotterdam woensdag de aangifte bij hem is komen opnemen.