Een museumpje pikken in je luie stoel, 120.000 mensen deden dat al

Ook in Gelderland zorgen geiten voor meer longontste­kin­gen

25 april HURWENEN/BRAKEL - Ook in de provincies Gelderland, Overijssel en Utrecht lopen mensen die in de buurt van een geitenhouderij wonen een verhoogde kans op een longontsteking. Dat blijkt uit een onderzoek dat vlak voor het weekend door de ministers Martin van Rijn (medische zorg) en Carola Schouten (landbouw) naar de Tweede Kamer is gestuurd.