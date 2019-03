Een ommezwaai: GroenLinks krijgt van Gelderse scholieren de meeste stemmen

GroenLinks kreeg 15 procent van de 780 uitgebrachte stemmen. Fors meer dan in 2015, toen de partij niet verder kwam dan 3,75 procent. Toen gingen de meeste stemmen naar de PVV (26,5 procent). Daar is dit jaar minder dan de helft van over, 10,75 procent. Dat is nipt meer dan de net geen 10 procent voor Forum voor Democratie. Die partij deed in 2015 niet mee.

Landelijk is GroenLinks nog populairder dan in Gelderland: onder scholieren kan de partij rekenen op 20,6 procent.

Licht verlies VVD

De op een na grootste partij, de VVD, boekte in Gelderland licht verlies ten opzichte van 2015. Dit jaar kwamen de liberalen in de stemming onder scholieren uit op 13,3 procent. Vier jaar terug was dat nog ruim 15 procent.

De nummer drie van de scholierenverkiezing is D66. De aanhang van die partij onder de leerlingen van middelbare scholen en het MBO is stabiel op net geen 13 procent.

Voor lokale partijen hebben scholieren nauwelijks belangstelling. Lokale Partijen Gelderland/Code Oranje kwam niet verder dan 0,65 procent van de stemmen.

