Eén op de vier is niet gevaccineerd in voormalige gemeente Neerijnen

Opnieuw een jaar cel geëist voor ’prikken’ barman Ammerzoden

18 februari ARNHEM/AMMERZODEN - Was het een ordinaire caféruzie, zoals de advocaat van de verdachte betoogt, of een gewapende overval? De 23-jarige man die vorig jaar zomer stennis maakte in een café in Ammerzoden, hoorde in hoger beroep bij het Arnhemse gerechtshof opnieuw een jaar celstraf tegen zich eisen.