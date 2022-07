Een tunnel van 20 meter: waterschap plaatst gaas om dijk te beschermen tegen bevers

Ook in hoger beroep werkstraf en geldboete voor hoogwerker­dra­ma Zaltbommel

ZALTBOMMEL/ARNHEM - De 57-jarige kraanmachinist en de hoofdaannemer die betrokken waren bij het dodelijk ongeval met een hoogwerker in 2016 op een bouwplaats in Zaltbommel, zijn in hoger beroep door het gerechtshof in Arnhem opnieuw veroordeeld tot een werkstraf en een geldboete.

29 juni