Eenzame eerste krans vanwege corona bij nieuw monument in Zaltbommel

Politie weet nog niet wie dode man in Waal is

1 mei HERWIJNEN - Het is de politie nog niet gelukt om de identiteit vast te stellen van de dode man die donderdagmiddag in de Waal bij Herwijnen is gevonden. Het stoffelijk overschot is overgebracht naar het mortuarium van de Forensische Opsporing in Elst voor onderzoek.