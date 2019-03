Eerste Bommeldag zal zelfs fans verbazen

Clubdagen zijn een traditie voor de Marten Toonder Verzamelaars Club (MTVC), die ruim 1350 leden telt. Toch zullen ook deze echte fans op zondag 17 maart hun ogen uitkijken op de eerste Zaltbommelse Bommeldag. Zo uitgebreid was het programma namelijk nog nooit. Met dank aan Zaltbommels grootste stripkenner Rein van Willigen. Hij boorde zijn contacten aan, bracht partijen bij elkaar en het resultaat daarvan is op deze eerste Bommeldag te zien, in cultureel centrum De Poorterij, het Stadskasteel en de Sint-Maartenskerk.

Unieke tekening

Onder het genot van een tompoes, zijn favoriete gebakje, legt Van Willigen uit hoe het zo gekomen is. ,,Ron Cretier van de CMN-groep, die De Poorterij en de Sint-Maartenskerk exploiteert, liep rond met het idee voor een stripdag. Hij deelde dat met mij en uiteindelijk kozen we voor een Bommeldag. Ondanks dat Toonder in 2005 is overleden, leven de tekeningen en verhalen nog steeds en verschijnt er ook nog nieuw werk. Speciaal voor deze dag heeft tekenaar Tim Arzt van Bommel-uitgeverij Cliché een unieke tekening gemaakt, van Ollie B. Bommel en Tom Poes in de Nieuwstraat in Zaltbommel.”

Programma

Zo zal het er op zondag 17 maart om 10.00 uur ongeveer ook uitzien, als de twee striphelden daadwerkelijk arriveren. Nadat burgemeester Peter Rehwinkel de dag geopend heeft, beginnen de activiteiten. In De Poorterij signeren Toonder-tekenaars Tim Arzt en Henrieke Goorhuis Bommel-boeken. Ook zijn er lezingen en kunnen verzamelaars spullen ruilen. In de grote zaal worden films getoond en er zijn twee uitvoeringen van de kindervoorstelling Tommie en de Tom Poes (om 11.00 uur en 14.30 uur). Na afloop is er een meet & greet. Ook kunnen kinderen zich laten schminken.

In de kerk zijn drie tentoonstellingen te zien en in het Stadskasteel hangt een van de weinige olieverfschilderijen die Marten Toonder van ‘de heer van stand’ heeft gemaakt. Ook toont het museum enkele handgeschreven brieven.