Eerste dag van testopening Slot Loevestein: 'Een hoop gedoe vooraf'

POEDEROIJEN - Slot Loevestein is drie dagen open voor een pilot met sneltesten. Bezoekers vinden de voorbereidingen ingewikkeld. Het loopt nog niet storm.

,,Twee apps downloaden, een tijdslot reserveren, toegangskaarten voor het kasteel kopen, uitzoeken waar je een sneltest kunt regelen, het was alles bij elkaar nog een hele klus”, zuchten Anita de Bont en Claudia Determan nadat ze de incheckbalie van Slot Loevestein zijn gepasseerd. ,,De voorbereiding voor dit culturele uitje vergde dinsdag een aantal uren. De dichtstbijzijnde testlocatie bleek in Maarssen te zijn, zo’n 18 kilometer van onze woonplaats Houten. Omdat het mooi weer was, pakten we de fiets en hebben we er maar meteen een gezellig dagtripje van gemaakt.”

De vriendinnen zijn op deze woensdag niet de enigen die moeite hebben met de bezoekvoorwaarden. Vooral senioren - 's ochtends ruim in de meerderheid - vinden de zaken die online geregeld moeten worden ingewikkeld. Het tonen van het negatieve testbewijs op de smartphone zorgt soms voor oponthoud bij de controle, maar eenmaal binnen zijn de sores snel vergeten. Dan overheerst het enthousiasme over de indrukwekkende expositie over het leven en het gedachtegoed van rechtsgeleerde Hugo de Groot, die hier 400 jaar geleden in een boekenkist ontsnapte aan zijn gevangenschap.

Museumweek

Slot Loevestein is een van de 17 culturele instellingen die tijdens de Nationale Museumweek (19 tot en met 25 april) drie dagen aaneen beperkt toegankelijk zijn. In de regio waren eerder Kasteel Ammersoyen in Ammerzoden en het Noordbrabants Museum in Den Bosch van de partij. Het betreft een proef waaruit onder meer moet blijken of veilig museumbezoek mogelijk is met het inzetten van sneltests. Zo’n test moet uiterlijk 40 uur tevoren zijn afgenomen bij een van de posten van de Stichting Open Nederland - en die zijn niet allemaal om de hoek. Binnen blijft het museumprotocol van kracht: tijdblokken, mondkapjes en 1,5 meter.

Organisator van het - door de overheid gesubsidieerde - initiatief is de Nationale Museum Organisatie. Die bepaalde dat Loevestein maximaal 600 bezoekers per dag mag ontvangen. Dat aantal wordt bij lange na niet gehaald. Voor woensdag staat de teller op 134 en voor donderdag en vrijdag zijn respectievelijk 104 en 176 aanmeldingen binnen, een schrale oogst voor een instelling die onder normale omstandigheden 120.000 bezoekers per jaar ontvangt.

Quote Vandaag zijn de gidsen, de poortwach­ters en alle anderen weer van de partij en de sfeer is als vanouds Ed Dumrese, Slot Loevestein

Ed Dumrese, sinds 2 jaar directeur bestuurder van het slot, geeft toe dat die aantallen geen zoden aan de dijk zetten, maar is desondanks blij dat er sinds oktober weer leven in de brouwerij is. ,,Het personeel, deels betaalde krachten en deels vrijwilligers, heeft al die tijd thuis gezeten. Sommigen hebben elkaar een jaar niet gezien, maar vandaag zijn de gidsen, de poortwachters en alle anderen weer van de partij en de sfeer is als vanouds.” Persoonlijk doet het hem goed op deze manier ‘een kleine bijdrage te leveren aan het openen van de samenleving’.

Watertaxi-actie

Ook op de aanlegsteiger is sinds lang weer activiteit. Veerdienst Riveer draagt een steentje bij aan de bereikbaarheid van het slot over het water met een speciale watertaxi-actie. In plaats van 12 euro is de prijs voor een retourtje vanuit Gorinchem of Woudrichem gehalveerd. Tickets zijn online te koop.

