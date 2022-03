Eerste huis in buitengebied van Zaltbommel hangt aan glasvezelnet

ZALTBOMMEL - Clarica de Weert is de eerste bewoonster van het buitengebied in Zaltbommel die is aangesloten op glasvezel. Zij kreeg daarvoor een taart uit handen van de Zaltbommelse wethouder Kees Zondag, tevens voorzitter van UBRivierenland.

Dat is de organisatie die het glasvezelnet in zeven gemeenten in de regio laat aanleggen en de eigenaar van het net is.

In de gemeente Zaltbommel hebben ruim 1000 bewoners in het buitengebied aangegeven dat zij een aansluiting willen op het snelle netwerk, dat voor het eerst wordt aangelegd als nutsvoorziening. In totaal gaat het om bijna 9000 adressen, wat neerkomt op 80 procent.

Vertraging

In 2020 zijn de werkzaamheden gestart. Er ontstond echter vertraging, onder meer door corona en het niet mogen werken aan de dijk in de winter. In 2021 is het werk in Maasdriel begonnen.

Dit jaar moet 90 procent van de adressen zijn aangesloten. De reguliere adressen voor mei. De huizen op of aan de dijk voor oktober. Huizen langs dijken die versterkt worden, volgen later.



