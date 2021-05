Eerste schets: huizen, studio's en appartementen op plek Akwamarijn

Er ligt inmiddels een eerste schets. Die is gemaakt in samenspraak met een klankbordgroep met daarin vijftien buurtbewoners en andere betrokkenen. Een stedenbouwkundig bureau begeleidt dit proces en zal de schets die er nu ligt de komende tijd verder uitwerken.

Prijsklasse

De vijftig woningen zijn verdeeld over rijtjeshuizen (12), appartementen (28) en studio’s (10). 40 procent daarvan is sociale koop/huur en de rest valt in de middenklasse. De locatie wordt niet helemaal volgebouwd; naast twee bouwblokken komt er ook ruimte voor groen, ontmoeting en parkeren.

De klankbordgroep presenteerde donderdagavond de eerste schets aan de lokale politiek. Over de aanpak, waarin de omgeving actief mag meedenken over het bouwplan, zijn de deelnemers zeer te spreken. Ook wethouder Gijs van Leeuwen is daar tevreden over. ,,De klankbordgroep heeft een opbouwende, kritische blik en daar ben ik blij mee.” Het stedenbouwkundig bureau spreekt volgens hem ook lovend over de kwaliteit van de inbreng.