Eerste stap gezet voor aankoop bouwgrond in Brakel

Nu bekend is dat de gemeente Zaltbommel op zoek is naar bouwgrond voor zo'n 200 nieuwe woningen in Brakel, is het volgens wethouder Gijs van Leeuwen nodig om op deze manier voor te sorteren. ,,Het toepassen van het voorkeursrecht voorkomt prijsopdrijving en zorgt er ook voor dat projectontwikkelaars ons te snel af zijn", legt hij uit.

Kas

Het gaat om het gebied tussen de Groenesteeg, Engsteeg en de Appelweg. Volgens Van Leeuwen zijn de eigenaren van de percelen inmiddels op de hoogte gesteld. ,,We zijn, indien mogelijk, bij ze langs geweest. Er moet daar best nog wat gebeuren, want niet alle percelen zijn vrij. Zo staat er nu nog een kas. Maar de eerste stap is gezet. Het voorkeursrecht, dat nog door de gemeenteraad bekrachtigd moet worden, is drie jaar geldig. Binnen die tijd willen we de gronden hebben aangekocht.”