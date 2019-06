Eerste veteranendag voor oudgedienden uit de hele Bommelerwaard

Nog geen spoor van baasje vastgeke­ten­de hond

16:56 BRUCHEM/KERKDRIEL - Nog altijd is niet bekend wie vorige week woensdag een hond heeft achtergelaten in recreatiegebied De Zandmeren in Kerkdriel. Het dier zat met een ketting vastgebonden aan een boom. Naast hem stond een voerbak.