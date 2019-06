Eerste vrijdag van juni: full pull in Hèmert

‘Politie gebruikte omstreden methode ‘Mr Big’ in onderzoek naar moordver­dach­te uit Nederhe­mert’

4 juni NEDERHEMERT - De Amsterdamse politie heeft in het cold case-onderzoek naar de verdwijning van Patrick van Dillenburg in 2002 gebruikgemaakt van de even gewiekste als omstreden undercovermethode ‘Mr Big’. Dat blijkt uit het strafdossier, ingezien door EenVandaag.