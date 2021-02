Eerste zon: nu al boetes op het water

Eindelijk valt er weer eens wat te beleven dankzij die sneeuw: ‘Het kraakt verrukke­lijk’

7 februari DEN BOSCH/ZALTBOMMEL Hèhè, even geen corona, maar voluit genieten in en van de sneeuw. Ook al is het koud en zie je soms geen hand voor ogen. ,,Lekker toch, het is heerlijk nu.’’