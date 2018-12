Eigenaar illegale opslag kunstgrasmatten in Velddriel hoeft dwangsom nog niet te betalen

Onrustige kerstnacht in omgeving Waarden­burg: meerdere aangesto­ken branden

25 december WAARDENBURG - Op kerstavond zijn er in de omgeving van Waardenburg meerdere brandjes geweest. Daar waren op meerdere plekken autobanden in brand gestoken. Ook in Poederoijen was er een brandje nadat er vuurwerk in een carport gegooid was.