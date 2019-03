Eindelijk deal over aanleg snel internet in Rivierenland

Regio Rivierenland, die zich al jaren inzet voor de aanleg van snel internet tot in de verste hoekjes van de aangesloten gemeenten, heeft een partij gevonden die het netwerk aan wil gaan leggen. Het samenwerkingsverband gaat in zee met Digitale Stad. Dat meldde de Zaltbommelse wethouder Kees Zondag donderdagavond aan de gemeenteraad.

Grijze dorpen ook

Zondag is er blij mee, want Digitale Stad doet alles wat de regio wil: 100 procent dekking, een open netwerk waar iedereen op kan en geen aansluitkosten in het buitengebied. ,,En", zo zei Zondag, ,,Digitale Stad doet zelfs meer dan dat. Ze nemen ook de zogenaamde grijze dorpen mee, waar nu matig internet is. Het gaat om Poederoijen, Nederhemert, Delwijnen, Kerkwijk, Bruchem en Nieuwaal.” Ook voor buurgemeente Maasdriel pakt de deal gunstig uit. Daar liften namelijk de dorpen Alem, Velddriel en Well mee.