Eindelijk hebben deze bewoners een verbodbord, maar nóg komen de vrachtwagens door de straat

Christen­Unie wil Tweede Ka­mer-de­bat over omstreden radartoren in Herwijnen

6:11 In de Tweede Kamer komt toch nog een discussie over de militaire radartoren die het ministerie van Defensie in Herwijnen neer wil zetten. De ChristenUnie heeft het onderwerp op de agenda gezet. ,,Het is niet goed dat hierover besloten wordt zonder publiek debat.’’