Eindelijk schot in Buitenstad Zaltbommel

ZALTBOMMEL - Er zit eindelijk beweging in de Buitenstad in Zaltbommel. De verbouwing van Albert Heijn is onlangs begonnen en de gemeente verwacht in het najaar te kunnen starten met de bestemmingsplanprocedure voor de bouw van de woningen in deze nieuwe wijk. Op z'n vroegst in 2021 gaan de huidige opstallen in het gebied tegen de vlakte.