Eindelijk veiliger naar school in Gameren

Uitbrei­ding geitenstal­len Hurwenen ligt voorlopig stil

20 mei HURWENEN/ARNHEM - De uitbreiding van de vier geitenstallen van Van der Schans Melkgeiten bv aan de Molenstraat in Hurwenen is op last van de rechtbank Gelderland stilgelegd. De rechtbank in Arnhem heeft de werkzaamheden, die al in volle gang waren, laten staken door een voorlopige voorziening toe te kennen. Er mag niet worden gebouwd zolang niet is bepaald of de gemeente Maasdriel wel of niet terecht een vergunning voor de uitbreiding heeft verleend. Hierover loopt nog een bezwarenprocedure.