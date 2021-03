Eindelijk weer naar de middelbare school

Hart onder de riem

,,We zien dat het juist voor jongeren van belang is dat ze weer meer ruimte krijgen voor ontmoeting en contact met leeftijdgenoten", zegt Bragt. ,,We willen hen daarom een hart onder de riem steken.” Volgens hem is het uitgedeelde presentje vooral daarvoor bedoeld. ,,Het gaat ons om het gebaar, maar de fles stimuleert hen hopelijk ook om voldoende te drinken en om geen wegwerpflesjes te gebruiken.”

In het echt

Ook burgemeester Pieter van Maaren is blij dat de middelbare scholen weer open zijn. ,,Het is fijn dat jongeren hun klasgenoten weer echt kunnen zien in plaats van via een beeldscherm.” De heropening van de middelbare scholen is wel aan strikte regels gebonden. De bedoeling is dat leerlingen in ieder geval één dag in de week naar school kunnen.