Eindelijk zicht op nieuwbouw dierenasiel Bommelerwaard

Het dierenasiel is uit de brand. Dat zegt de Zaltbommelse wethouder Adrie Bragt. Het dierenopvangtehuis zit in een oud en slecht gebouw aan de Steenweg in Bruchem. Al jaren leeft de wens voor nieuwbouw, maar eerdere plannen liepen steeds vast, hoofdzakelijk op de financiën.

Maar nu lijkt het toch echt goed te gaan komen. ,,Wij hebben besloten om de jaarlijkse bijdrage van 1 euro per inwoner te verhogen naar 1,20 euro. En dat doen we met terugwerkende kracht tot vijf jaar. Ook stellen we ons garant voor de lening die de stichting af moet sluiten voor de nieuwbouw. En daarmee is er nu een basis om de financiering rond te krijgen.”

Volgens Bragt heeft de gemeente Maasdriel een vergelijkbaar besluit genomen. ,,En dat betekent dat we als Bommelerwaard deze voorziening in stand houden.”

Voorzitter Irene Augusteijn.

Het goede nieuws heeft Irene Augusteijn, voorzitter van Stichting Dierenopvangtehuis De Bommelerwaard, inmiddels ook bereikt. ,,We zijn hier heel erg blij mee en gaan dit zeker even vieren. Het heeft lang geduurd en we hebben er flink achteraan moeten zitten, maar nu kunnen we echt stappen gaan zetten.”

Achter de schermen is er al het nodige gedaan aan het bouwplan, maar er moet nog wel het een en ander worden uitgewerkt en voorbereid. ,,Het is de bedoeling dat de eerste paal volgend jaar de grond in gaat. We hebben nog wel geld van sponsors nodig, maar nu de gemeenten achter ons staan en we zekerheid hebben, gaat dat waarschijnlijk iets makkelijker. We hebben nu immers een goed verhaal.”

De nieuwbouw van het asiel komt op het huidige terrein aan de Steenweg. ,,Gelukkige hebben we daar zoveel ruimte dat we naast het oude gebouw aan de slag kunnen. We blijven dus gewoon open. Zodra de nieuwbouw klaar is, gaat het oude gebouw plat en kunnen we het terrein opnieuw inrichten.”

‘Zo tof’

Danielle van der Wiele, fractievoorzitter van de VVD in de Zaltbommelse gemeenteraad, is minstens zo blij met de ontwikkelingen als Augusteijn. Het was immers Van der Wiele die tijdens gemeentelijke vergaderingen keer op keer aandacht vroeg voor de erbarmelijke huisvesting van het asiel. ,,Zo tof dat dit nu gelukt is!”

Beheerder Hetti, eerder dit jaar met een paar asielhonden.