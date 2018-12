Eindeloze reeks branden in Bommelerwaard in nacht voor Oud en Nieuw

VideoBOMMELERWAARD - In de nacht van zondag op maandag voltrok zich een flinke reeks met brandmeldingen in Bommelerwaard. Mensen in Waardenburg, Brakel, Zaltbommel, Ophemert, Zuilichem en Herwijnen werden meermaals opgeschrikt door uitslaande vlammen.

Er lijkt geen einde aan te komen: in de betreffende omgeving is het deze maand keer op keer raak. Zijn het geen stapels met autobanden, dan wel andere brandstichtingen. Bij omwonenden zat de schrik er dan ook goed in. En na zondagnacht waarschijnlijk helemaal. De brandweer deed in ieder geval geen oog dicht.

Het begon zondag om 20.45 uur met een buitenbrand aan de Zeek in Herwijnen. Een klein half uur later werd er wederom een buitenbrand gemeld, die zich voltrok aan de Goossen Jansenstraat in Ophemert. In datzelfde dorp, aan de Groenstraat, werd er om 22.35 uur eveneens een buitenbrand gemeld. Ook moest een stapel autobanden het rond 22.00 uur, aan de Bouwing in Tuil, ontgelden. Tussendoor werd er eveneens in Waardenburg, aan de Weerdenborch, een stapel brandende autobanden aangetroffen. Midden in een woonwijk werden die vermoedelijk aangestoken.

Artikel gaat verder onder foto.

Volledig scherm Van de caravan in Waardenburg bleef niets over. © Meesters Multi Media / Bart Meesters

Ondertussen brandde er om 23.15 uur op de oprit van een woning aan de Burgemeester Hobolaan in Zuilichem een auto af. Tussen 22.30 en 00.00 uur werden er branden gemeld aan de Posweg in Brakel (autobanden), Esdoornstraat in Brakel en Vergtweg in Zaltbommel (buitenbrand).

Toen het ergste achter de rug leek te zijn, werden er na middernacht toch weer tal van branden gemeld. Aan de Notaris van Aalstweg in Waardenburg (autobanden), aan de Molenkamp in Brakel (speeltoestel in brand) en op de kruising van de Slimweistraat en de Nieuwstraat (caravan) waren brandweerlieden weer flink in de weer. In de caravan werden, wederom, aangestoken autobanden aangetroffen.

Volledig scherm Brand in Zuilichem. © Meesters Multi Media / Bart Meesters

Volledig scherm Ook aan de Esdoorstraat in Brakel was het raak. © Meesters Multi Media / Bart Meesters