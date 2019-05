Eis: levenslang voor drie verdachten wegens rol bij liquidaties onderwereld, onder meer in Kerkdriel

Video Man (19) uit Kerkdriel komt om het leven tijdens werk met landbouwma­chi­ne in Ma­ren-Kes­sel

25 mei MAREN-KESSEL - Aan de Deelenweg in Maren-Kessel is vrijdagavond rond 21.00 uur bij landbouwwerkzaamheden een 19-jarige man uit Kerkdriel om het leven gekomen. De politie meldt dat hij door nog onbekende oorzaak in contact kwam met een landbouwmachine, waardoor hij ernstig gewond raakte. Hij overleed ter plaatse.