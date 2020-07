Eis: zes jaar cel voor jarenlange misbruik van zoontje en vriendjes in Kerkdriel

Te veel dioxine in vlees Rode Geuzen Loevestein; bron vervuiling is nog niet gevonden

13 juli POEDEROIJEN - FREE Nature staat voor een vervelend raadsel. In het vlees dat afkomstig is van de Rode Geuzen die in het Munnikenland bij Slot Loevestein grazen, zijn door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) te hoge concentraties dioxine en pcb aangetroffen. Hoe deze schadelijke stoffen in de dieren, die een volstrekt natuurlijk leven leiden, terecht zijn komen is onduidelijk.