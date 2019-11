‘Elk jaar 30 tot 40 extra sociale huurwoningen in Maasdriel’

Irritatie in Zaltbommel over meldpunt Veilig Thuis naar hoogtepunt

1 november ZALTBOMMEL - De gemeenteraad van Zaltbommel is de puinhoop bij Veilig Thuis Gelderland-Zuid, het regionale GGD-meldpunt voor kindermishandeling en huiselijk geweld, helemaal zat. Aan wethouder Adrie Bragt is gevraagd om eens rond te kijken of Zaltbommel hiervoor niet bij een andere instantie aan kan sluiten, of misschien samen met Maasdriel een meldpunt op poten kan zetten.