Elke Meyers voor D66 in gemeenteraad Zaltbommel

Technisch onderwijs in Bommeler­waard na eeuw nog springle­vend

8:14 ZALTBOMMEL - Het Cambium College in Zaltbommel viert deze week het 100-jarig bestaan van het technisch onderwijs in de Bommelerwaard. Het thema is op de scholengemeenschap voor vmbo, havo en vwo echter actueler dan ooit. ,,Techniek aanblazen, dat is onze missie.”