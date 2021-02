'Elliz' wordt in de Waterstraat in Bommel een echte winkel

ZALTBOMMEL - De sociale textielwerkplaats Elliz in Company verhuist naar een toplocatie in de binnenstad van Zaltbommel. ‘Eindelijk zijn we goed zichtbaar.’

Er wordt hard gewerkt in het pand aan de Waterstraat waarin jarenlang rijwielhandel Bert van Osch was gevestigd. Vrijwilligers zijn druk in de weer met keukentrapjes, emmers verf en kwasten. Het is flink aanpoten, want op 1 maart moet alles klaar zijn. Dan wordt het nieuwe onderkomen van Elliz in Company geopend.

Elze Frie (52) is enthousiast. Zij is de drijvende kracht achter de maatschappelijke onderneming waar voornamelijk mensen met afstand tot de arbeidsmarkt op vrijwillige basis textiele producten maken. ,,Een buitenkansje dat we dit kunnen huren”, zegt ze. ,,We weten al langere tijd dat het voormalige bankgebouw aan de Boschstraat, waarin we de afgelopen jaren hebben gewerkt, op termijn tegen de vlakte gaat. Dat heeft te maken met de herinrichting van de Bossche Poort. Verhuizen was dus onvermijdelijk. Toen deze kans zich voordeed, hebben we die met beide handen aangegrepen.”

Vaste plek

De Rossumse is blij dat het textielatelier nu een vaste plek heeft, en nog wel op een A-locatie. Dat biedt goede perspectieven. Frie: ,,Voor het eerst zijn we goed zichtbaar. We gaan een mooie etalage inrichten met onze handgemaakte producten. Daarachter komt de werkplaats, die je ook vanaf de straat kunt zien. Ik verwacht dat het publiek hier een stuk gemakkelijker binnenstapt dan bij de oude locatie, waarbij het niet zo duidelijk was of het om een werkplaats of een winkel ging.” Ze is van plan om de zaak ook te openen tijdens koopavonden.

Plannen te over, maar vooralsnog heeft ook Elliz in Company te maken met de coronamaatregelen. Het is niet uitgesloten dat de winkeldeur na de (aangepaste) feestelijke opening nog een poosje op slot moet. In het atelier wordt momenteel wel doorgewerkt, zij het dan met een speciaal rooster. ,,Om voldoende afstand te waarborgen, kunnen we maar 8 mensen per dag ontvangen”, aldus de grondlegger van de sociale onderneming die vorig jaar is genomineerd voor de Ignite Award.

Voor Elliz in Company is het de derde verhuizing in zes jaar. Het initiatief voor de oprichting komt voort uit een spontane actie in 2015. ,,We maakten met een paar mensen in een pop-up atelier grote hoeveelheden knuffels ten bate van Samenloop voor Hoop”, blikt de voormalig docente textiele werkvormen terug. Dat bracht haar op het idee voor het huidige concept. Ze huurde een zaal op de bovenverdieping van De Poorterij. Het werd een succes.

Vrouw van het jaar

Haar inzet en inspiratie voor anderen leverden haar in 2016 de titel ‘Vrouw van het Jaar in de Bommelerwaard’ op. Omdat de textielwerkplaats uit zijn jasje groeide, verkaste de groep een jaar later naar het genoemde gebouw aan de Boschstraat waarin eerder de Rabobank huisde. Met de op handen zijnde verhuizing gaat ‘Elliz’ een nieuwe levensfase in, nu deels als echte winkel.