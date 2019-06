En de onbekende burgemeester is: Arnoud Jan Herckenrath (Ammerzoden 1924-1930)

,,Een kwartiertje googelen”, zegt Van Osch over de manier waarop ze tot het antwoord kwam op de vraag die de gemeente Maasdriel stelde. Die loofde een kunstwerk naar keuze uit voor degene die met de gouden tip kwam. ,,Portretten worden meestal gemaakt aan het einde van een ambtsperiode. Omdat bekend was wanneer het schilderij was gemaakt, was het een kwestie van deduceren", aldus de van oorsprong uit Hedel afkomstige Van Osch. Een bevestiging was dat het familiewapen met de drie zilveren klokken inderdaad van de familie Herckenrath is.