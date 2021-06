En nu gaat het wél door: Drielse kermis is verplaatst naar september

Ammerzoden en Well schrikken: ‘Heusden zet windmolens in onze voortuin’

5 juni Inwoners van de dorpen Ammerzoden en Well voelen zich overvallen door een plan voor vier grote windmolens aan de zuidkant van de Maas. Ze wisten van niks en moesten het in deze krant lezen. ,,Er is niet met ons gesproken, terwijl wij er wel de meeste last van krijgen.”