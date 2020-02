En rookvrij én meteen ook op zondag open; eerste klanten verkennen Lidl Zaltbommel

ZALTBOMMEL - De enige rook die er bij de opening van de Lidl in Zaltbommel te bespeuren viel, was de sissende wolk die volgde op de druk op de rode knop. Supermarktmanager Paul - Lidl doet niet aan achternamen - gaf daarmee het sein voor de eerste sigarettenvrije supermarkt van Zaltbommel.

Voor sportclubs begint het al normaal te worden, de borden met Rookvrije Generatie, al trekt niet iedereen zich daar iets van aan. De clubs willen dat de voetballende kinderen niet het verkeerde voorbeeld krijgen. Lidl is de eerste supermarktketen in Nederland die de peuk stapsgewijs in de ban doet.

Het is overigens geen oekaze van het moederbedrijf uit Duitsland. Rookvrije winkels zijn het initiatief van Lidl Nederland. Staatssecretaris Paul Blokhuis noemde het een ‘fantastisch besluit’. Inmiddels zijn er 70 filialen sigarettenloos. ,,Dat moeten er eind 2020 150 zijn”, legt woordvoerster Felicity Nieman uit. Maar met 428 filialen in het land heeft Lidl nog even te gaan. ,,Eind 2022 zijn alle winkels rookvrij.”

Prima aanvulling

Quote Wij verkopen geen sigaretten meer, helaas Medewerkster Lidl Kerkdriel Als echte discounter is de Lidl aan de Steenweg een prima aanvulling op buurman AH. Net zulke mooie brede gangen, echter niet 20.000 artikelen in het assortiment maar 1800. Zaltbommel heeft dat complete assortiment ook in huis, afgezien van de rookwaar dus.

In Kerkdriel werden sigaretten tot voor kort nog wel verkocht. De bakken waar ze uitgestald werden, hangen daar nog in de winkel, inclusief de waarschuwingen dat er Nix wordt verkocht aan jongeren onder de 18. ,,Maar we verkopen ze niet meer, helaas", aldus een medewerkster van de supermarkt aan de Gasthuisstraat. Daarmee bedoelt ze dat ze het jammer vindt voor de rokende klanten.

Zichtbaar uitgestald

In Zaltbommel kunnen de nicotineverslaafde Lidl-shoppers altijd nog even binnenwippen bij de Appie. Daar staat alles metersbreed zichtbaar uitgestald, vergezeld van een stralende glimlach van de servicebaliemedewerkster. Ook Jumbo verkoopt nog altijd sigaretten. Het concern in Veghel liet eerder al weten daar niet mee te willen stoppen.

Volledig scherm In de rij voor de nieuwe Lidl aan de Steenweg in Zaltbommel. © Bertjan Kers/BD

Supermarktmanager Paul, oud-basketballer van de Black Eagles in Rosmalen, vindt het een goed signaal dat er geen sigaretten te vinden zijn in zijn Lidl. Tot het laatst toe, bij de kassa's, is het logo van Rookvrije Generatie te zien.

Vissen in dezelfde vijver

Dat is ook een boodschap aan de soms jonge medewerkers van de winkel. Paul heeft in principe met 36 mensen zijn team compleet. Best lastig was dat, geeft hij aan. Aan banen geen gebrek in de Bommelerwaard. ,,Albert Heijn en wij vissen natuurlijk in dezelfde vijver. Ik kan nog zo vijftien jonge mensen gebruiken die een baantje zoeken.”