En wéér is het prijs: PostcodeStraatprijs van 187.500 euro in Nederhemert

Verbouwing Ons Huis in Well ligt strak op schema

13 augustus WELL - Zelfs tijdens de bouwvak wordt er stug doorgewerkt in en om dorpshuis Ons Huis in Well. In juni ging de lang gewenste verbouwing van start en volgens voorzitter Ad Robbemondt liggen de werkzaamheden strak op schema, ondanks het genadeloos hete weer. Als het zo goed blijft gaan, gaat Ons Huis eind oktober weer open.