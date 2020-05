Engel van de A2 kwam, redde een leven, en ging: ‘Wat zou ik graag weten hoe het met hem gaat’

Kind komt onder aanhanger in Zaltbommel, slachtof­fer­tje gewond naar ziekenhuis

19 mei ZALTBOMMEL - In de Gasthuisstraat in het centrum van Zaltbommel is dinsdagavond een kind onder een aanhanger terechtgekomen. Het slachtoffertje raakte gewond en is met spoed met een ambulance naar een ziekenhuis in Utrecht gebracht.