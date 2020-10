Er gutst straks 125.000 liter afvalwater per uur van de kassen naar de zuivering in Bommel

De speciale riolering voor de glastuinbouw is een half jaar na de start van de werkzaamheden zo goed als klaar. In de rioolwaterzuivering ten oosten van Zaltbommel wordt nog druk gebouwd aan de filterinstallatie die het water moet gaan zuiveren. Een rioolstelsel om het met bestrijdingsmiddelen en meststoffen verontreinigde water apart af te voeren, die zijn er in Nederland wel meer. De omvang van de zuiveringsinstallatie, zoals die in aanbouw is aan de Onderlangsweg, is echter ongekend, zegt Erik de Pooter van Waterschap Rivierenland.