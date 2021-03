Er komen 15 nieuwe huurwoningen vlakbij De Leyenstein; eerst moet asbest uit de bodem

Vlag in top bij De Brug: Nieuwbouw bereikt hoogste punt en bezwaar is afgewezen

25 februari ZALTBOMMEL - De vlag wappert op de nieuwbouw van praktijkschool De Brug in Zaltbommel. Het hoogste punt is bereikt, geheel toevallig in dezelfde week waarin ook een bezwaar dat nog liep door de Raad van State is afgewezen.