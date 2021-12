‘Er komen geen asielzoekers in De Lindeboom Ammerzoden’; nieuwe eigenaar De Kernen ontzenuwt gerucht

Opnieuw levenslang voor liquidatie in Kerkdriel: ‘U lijkt geweten­loos’

KERKDRIEL - De Amsterdammers Omar L. en Hicham M. krijgen in hoger beroep opnieuw levenslang voor liquidaties in Krommenie en Kerkdriel. Het hof sprak donderdag van ‘een zeer extreme vorm van geweld’. Op oudjaarsdag in 2015 werd Chahid Yakhlaf in Kerkdriel doodgeschoten door onder meer M. Daarbij trad L. op als opdrachtgever.

