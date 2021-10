Er varen weer jonge zeilers op De Zandmeren; Scouting installeert De Dolfijnen

Tessa van D. probeert opnieuw Belgische strafkor­ting af te dwingen

6 oktober DEN HAAG/BRAKEL - Tessa van D. (33) uit Brakel, die in België is veroordeeld tot 28 jaar cel voor de moord met haar toenmalige vriend op een makelaar, probeert opnieuw met een kort geding een vervroegde vrijlating af te dwingen. De vrouw zit haar straf in Nederland uit, maar meent dat ze recht heeft op een strafkorting die ze in België zou hebben gekregen.