Er zit potentie in het Mgr. Zwijsenplein als publiekstrekker voor Kerkdriel

Leegver­koop in Ammerzoden omdat spullen opslaan niet meer is op te brengen: ‘Hier iets kopen geeft mij een dubbel gevoel’

16 juni AMMERZODEN - Op het bordje bij de ingang staat in blauwe koeienletters. ‘Leegverkoop’. ,,Het was alles naar de stort of een tijdelijk ‘pop-up winkeltje’ in Ammerzoden voor belangstellenden”, zegt Rob van Niekerk van het evenementenbureau ‘Sfeerdecor’ uit Hedel.