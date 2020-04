Erehaag van bergingsvoertuigen op de dijk tussen Waardenburg en Tuil

Zorgcen­trum ‘t Slot roept alvast om hulp voor wat corona nog in petto heeft

2 april GAMEREN - Zorgcentrum ‘t Slot in Gameren riep deze week mensen op om te komen helpen. De toon van die oproep riep het beeld op dat de nood heel hoog is. ‘Door je aan te melden kunnen we een beroep op je doen als dat nodig is. (...) Iedereen kan bijdragen, ook als je geen ervaring hebt in de zorg. Met elkaar kunnen we de kwaliteit van leven hoog houden.’