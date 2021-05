Erna van Lith in race voor Nederlandse Portretprijs

Video Woning beschoten in Kerkdriel, gedachten gaan uit naar zaak De Groot

9 mei KERKDRIEL - De politie in Kerkdriel is een onderzoek gestart naar een mogelijk schietincident dat in de nacht van zaterdag op zondag heeft plaatsgevonden. Aan de Katharijnehof in Kerkdriel trof de politie een gat in de ruit van een woning aan.