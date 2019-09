Escaperoom in vier dorpen in Bommelerwaard tijdens Week van de veiligheid

Taxussnoei­sel uit Rivieren­land is dit jaar goed voor 3.000 chemokuren

16:44 ZALTBOMMEL - De jaarlijkse inzameling van taxussnoeisel in het rivierengebied is deze zomer succesvol verlopen. In totaal is 346.000 kilo ingezameld, en daarmee kunnen 3.000 chemokuren gemaakt worden.